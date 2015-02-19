Японский фондовый рынок достиг 15-летнего максимума благодаря Sony

Японский фондовый рынок 19 февраля поднялся до 15-летнего максимума благодаря Sony и акциям финансовых компаний, передает Reuters.

Многие рынки Азии закрыты до следующей недели по случаю Нового года по лунному календарю.

Читайте такжеЭкономика Японии вышла из рецессии, но ситуация остается неустойчивой Индекс Nikkei вырос на 0,4 процента до максимальной отметки с мая 2000 года. Акции Sony Corp подорожали на 1,7 процента, достигнув в ходе сессии высшей точки с апреля 2010 года. Компания планирует за три года повысить операционную прибыль в 25 раз к 2018 году за счет датчиков-видеокамер и игровых приставок PlayStation, не исключая при этом возможность прекращения производства телевизоров и смартфонов.

Котировки финансовых компаний Mitsubishi UFJ Financial Group и Mizuho Financial Group поднялись на 3,6 процента. Росту рынка не помешало укрепление иены к доллару после публикации протокола совещания ФРС.

Читайте такжеГосдолг Японии за год вырос на $100 млрд"Обычно укрепление иены плохо влияет на японский рынок, однако в этот раз Nikkei проигнорировал колебания иены. Хорошо, если эта тенденция станет постоянной, потому что это покажет, что конкурентоспособность японских компаний выросла благодаря слабой иене, но в дальнейшем им не придется полагаться лишь на ослабление валюты", - считает старший технический аналитик Daiwa Securities Хикару Сато.