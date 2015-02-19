В Украине хотят создать совет по реформе госкомпаний с участием ЕБРР и Варшавской биржи

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) в рамках подготовки государственных предприятий к приватизации и реформированию стратегически важных предприятий, остающихся в государственной собственности, намерено создать специальный Совет реформ, в который войдут представители Европейского банка реконструкции и развития и Варшавской фондовой биржи как ключевой торговой площадки региона Центральной и Восточной Европы.

Об этом говорится в презентационных материалах Минэкономразвития, переданных УНИАН.

«Основными целями Совета реформ госпредприятий станет наблюдение за процессом и оценка прогресса преобразований с формированием рекомендаций на основе лучших управленческих практик, - говорится в презентации. – Членами Совета реформ, при условии их согласия, станут экс-министр финансов Словакии Иван Миклош, высокопоставленные представители ЕБРР и директор Варшавской фондовой биржи в Украине Андрей Дубецкий».

При этом целью реформы госсектора станет независимый и квалифицированный аудит госпредприятий и введение практики ежегодных и квартальных отчетов госпредприятий по международным стандартам, принятым для компаний с листингом на международных биржах.

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«Кроме того, Минэкономразвития подготовит инструкции по формированию состава, объемам работы и оплаты работы наблюдательных советов госкомпаний, а также проработает изменения в действующее законодательство, с тем, чтобы привести к единому виду отчетность и систему управления в акционерных обществах и государственных компаниях, которым только предстоит корпоратизация», - говорится в материалах Минэкономразвития.

В министерстве также напомнили, что на текущий момент в Украине насчитывается порядка 1 920 работающих государственных предприятий. «Суммарный доход от реализации продукции госпредприятий в 1-м полугодии 2014 года составил 136 млрд грн, однако порядка 60% этой суммы приходится на десять ведущих госкомпаний», - отметили в Минэкономразвития, добавив, что 60% госпредприятий получили в первом полугодии 2014 года выручку менее 1 млн евро (порядка 30 млн грн по текущему курсу).

«Из 100 крупнейших госпредприятий прибыльными по итогам первого полугодия 2014 года были только 47 компаний», - сообщили в Минэкономразвития.

Ранее глава Государственной фискальной службы Украины Игорь Билоус также отмечал, что большинство госкомпаний в Украине являются убыточными. Общий объем убытков, полученных госкомпаниями в 2014 году, составил порядка 70 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года Кабинет министров Украины в рамках новой экономической политики предложил исключить 1 200 предприятий из перечня объектов, запрещенных к приватизации, и начать процедуру международного аудита государственных компаний.

При этом премьер-министр Арсений Яценюк подчеркивал, что приватизация государственных компаний и предприятий не коснется тех структур, которые представляют стратегически важное значение для безопасности и экономики страны. Однако эти структуры будут преобразованы в холдинги, они пройдут независимый международный аудит, а руководство таких холдингов будет отбираться на прозрачных кадровых конкурсах.