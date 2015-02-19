Нацбанк в январе снизил выкуп гособлигаций более чем в 3 раза

Национальный банк Украины в январе приобрел в собственность государственные облигации номинальной стоимостью почти 10 млрд грн, что более чем в 3 раза меньше объема за предыдущий месяц (34,6 млрд грн и 90 млн долл.), сообщается на сайте регулятора.

По информации НБУ, продажа ценных бумаг Украины из портфеля и операции купли-продажи гособлигаций с использованием механизма двусторонней котировки в этот период не проводились.

Средневзвешенная доходность ОВГЗ по результатам аукционов по их первичному размещению в январе составила 17% годовых.

Также сообщается, что погашение и уплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который составил 7,8 млрд грн, в том числе погашение номинальной стоимости на 3,8 млрд грн и уплата купонного дохода на 4 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в январе-декабре 2014 года приобрел в собственность гособлигации Украины номинальной стоимостью 181,9 млрд грн и 90 млн долл. США, что в гривневом эквиваленте по официальному курсу в 4 раза превышает показатель 2013 года.

Согласно статистике НБУ по облигациям внутреннего госзайма в обращении с 2007 года, показатель монетизации госдолга Национальным банком в 2014 году является максимальным за этот период после 45,6 млрд грн за 2013 год.

По словам главы НБУ, монетизация госдолга Нацбанком была вынужденным и безальтернативным шагом, поскольку полученные кредиты от международных организаций были направлены на погашение прежних долгов, МВФ не может финансировать военные расходы, а рынки капитала для нашей страны закрыты.