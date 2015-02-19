Комиссия ВР по приватизации рассмотрит вопрос доплат за объекты, приватизированные за бесценок
Специальная контрольная комиссия Верховной Рады по вопросам приватизации рассмотрит вопрос справедливых доплат государству за стратегические объекты, приватизированные за бесценок.
Об этом на первом заседании комиссии заявил ее глава, народный депутат Украины Борис Филатов.
По словам Филатова, последние годы приватизация происходила часто не в пользу государства, продажи предприятий осуществлялась «адресно» и по заниженным ценам, поэтому на следующем заседании комиссии депутаты рассмотрят вопрос целесообразности реприватизации и возможных форм компенсации государству покупателями таких предприятий.
Но прежде, как отметил Филатов, комиссия должна принять коллегиальное решение и определиться со своим отношением к реприватизации, тем более, что как таковой термин «реприватизация» в действующем законодательстве Украины отсутствует.
«Если мы говорим о формальных юридических вопросах, то термина реприватизация вообще нет в законодательстве», - отметил Филатов.
«Если нам удастся провести через зал законопроект о справедливой доплате за приватизированные по заниженным ценам объекты, то я буду считать, что мы выполнили нашу задачу», - отметил глава комиссии.
В свою очередь член комиссии и народный депутат от фракции «Самопомощь» Виктория Войцицкая напомнила, что в бюджете на 2015 год Кабмин заложил 17 млрд гривень, которые государство планирует получить от приватизации.
«10 млрд гривень правительство панирует получить от продажи 3G лицензий. Мы должны запросить у правительства список тех предприятий, от продажи которых планируется получить еще 7 млрд гривень», – отметила нардеп.
Напомним, постановлением Верховной Рады Украины от 13 февраля 2015 г. № 204- VIII определен состав Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации VIII созыва.