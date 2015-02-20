Россия значительно сократила вложения в гособлигации США

РФ уменьшила вложения в казначейские облигации США (US Treasuries) в декабре прошлого года по итогам четвертого месяца подряд на $22,1 млрд, показывают опубликованные результаты исследования Министерства финансов США и Федеральной резервной системы, передает Вести.Экономика.

Темпы снижения инвестиций в US Treasuries стремительно повысились по сравнению с ноябрьскими $0,8 млрд и были максимальными с марта 2014 г. ($25,8 млрд). На конец декабря объем принадлежащих России госбондов США равнялся $86 млрд против $108,1 млрд в ноябре.

По этому показателю Россия осталась на 12-м месте среди отдельных стран. В общем списке с учетом таких групп, как "Карибские банковские страны" и "Страны-экспортеры нефти", РФ занимает 14-е место.

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При этом Китай, крупнейший кредитор США, в декабре уменьшил вложения в американские бумаги четвертый месяц подряд на $6,1 млрд до $1 трлн 244,3 млрд. По итогам прошлого года сокращение составило $25,8 млрд.

В декабре США зафиксировали чистый приток капитала в долгосрочные финактивы объемом $35,4 млрд после увеличения на $33,5 млрд месяцем ранее. Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries вырос в декабре на $41,3 млрд до рекордных $6,15 трлн, из которых $4,11 млрд принадлежали правительствам или центробанкам зарубежных государств.

Крупнейшим кредитором Вашингтона после Китая является Япония ($1 трлн 230,9 млрд на конец декабря), за ними с большим отрывом идет Бельгия ($335,4 млрд). В топ-10 держателей US Treasuries также входят Бразилия, Швейцария, Великобритания, Тайвань, Гонконг и Люксембург.

В группу основных покупателей US Treasuries Россия вошла в 2008 г., увеличив инвестиции в казначейские бумаги сразу в 3,5 раза до $116,4 млрд с $32,6 млрд. На конец декабря 2013 г. российские вложения в казначейские облигации США составляли $138,6 млрд. Таким образом, за 2014 г. они уменьшились на $52,6 млрд (почти 38%).