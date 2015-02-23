УБ исключила из биржевого списка акции «Харьковоблэнерго», «Турбоатома» и «Оранты»

Украинская биржа исключила из биржевого списка акции энергоснабжающей компании «Харьковоблэнерго», предприятия «Турбоатом» и страховой компании «Оранта», сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской биржи.

Как сообщили на бирже, ценные бумаги были исключены из биржевого списка в связи с тем, что за последние 60 дней с данными ценными бумагами не проводились биржевые торги, а так же в связи с «длительной невозможностью проведения по ним биржевых торгов, из-за остановки НКЦБФР (Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку – УНИАН) внесения изменений в систему депозитарного учета данных ценных бумаг на неопределенный срок».

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Как сообщал УНИАН, ранее НКЦБФР запретила вносить изменения по данным акциям в систему депозитарного учета в связи с несоответствием уставов и внутренних документов эмитентов этих ценных бумаг нормам Закона Украины "Об акционерных обществах".