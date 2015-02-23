Украина выплатила почти $60 миллионов внешнего долга

Министерство финансов Украины осуществило выплату купонного дохода на сумму 59,625 млн долл. США по 10-летним облигациям внешнего государственного займа 2011 года выпуска, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, выплата купона проведена по облигациям внешнего госзайма на 1,5 млрд долл. США, выпущенным в 2011 году по ставке 7,95% годовых с погашением в 2021 году.

Как сообщал УНИАН, согласно графику прогнозных платежей Минфина, Украина полностью погасит действующие внутренние и внешние кредиты (займы) через 26 лет, в 2040 году. Наибольшая нагрузка, или 75% платежей, приходится на первые пять лет - с 2014 по 2018 годы.

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В 2014 году Украина получила 9 млрд долл. финансовой помощи из разных источников, выплатив при этом 14 млрд долл. внешних обязательств. В 2015 году объем внешних обязательств, необходимых к выплате, составит порядка 11 млрд долл.