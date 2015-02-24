Российские рубль и индексы обвалились из-за решения Moody's снизить рейтинг страны

Российские рубль и индексы начали торги вторника обвалом на фоне снижения международным рейтинговым агентством Moody's рейтинга России до спекулятивного уровня. Кроме того, на ситуацию оказывает давление спровоцированный РФ кризис в Украине.

Читайте такжеMoody’s понизило рейтинг России до мусорного уровняТак, согласно данным бирж, индекс ММВБ уже упал на 1,61% - до 1763,79 пункта, а индекс РТС обвалился на 4,36%, до 870,77 пункта.

Рубль на открытии торговой сессии на Московской бирже по отношению к евро опустился на 1,83 рубля - до 72,34 рубля, к доллару - на 1,77 рубля, до 63,79 рубля.

Читайте такжеСША и ЕС серьезно обдумывают ужесточения санкций в отношении России - Керри

Эксперты прогнозируют в ближайшее время ухудшение экономической ситуации в России.