Fitch понизило рейтинги Харькова до общегосударственного уровня

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Харькова в иностранной валюте до общегосударственного уровня «СС» и подтвердило долгосрочный рейтинг города в национальной валюте на уровне «CCC», говорится в сообщении агентства.

«Рейтинги Харькова сдерживаются суверенными рейтингами в соответствии с методологией Fitch. В случае какого-либо изменения суверенных рейтингов Украины последует аналогичное действие по рейтингам Харькова. Понижение рейтингов также возможно при задержке выплат по долгу города с наступающими сроками», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 16 февраля Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня «СС» с «ССС», одновременно подтвердив рейтинг в национальной валюте на уровне «ССС». Государственные рейтинги, согласно сообщению, также присвоены евробондам Украины. Снижение долгосрочного рейтинга, как отмечалось, обусловлено все еще сохраняющейся вероятностью дефолта и низким уровнем государственных резервов.

Кроме того, Fitch спрогнозировал падение экономики Украины в 2015 году до 5%, что является одним из худших прогнозов развития экономической ситуации в нашей стране, и оценил показатель дефицита бюджета 2014 года на уровне 13% из-за дефицита «Нафтогаза Украины».