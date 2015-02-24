В России говорят, что Украина не просила о реструктуризации кредита Януковича

Россия не рассматривает вопрос о реструктуризации долга Украины в 3 млрд долларов, выданных в конце 2013 года при экс-президенте Украины Викторе Януковиче, потому что не получала никаких официальных обращений.

Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов России Сергей Сторчак, передает РИА Новости.

«Нет, не рассматривается. Для начала мы должны получить официальное обращение, просьбу и т.д., и т.п.», — сказал он.

«Официального обращения не было. После поступления будем смотреть: что, как и зачем, как это будет отражаться в рамках расширенного финансирования», — добавил заместитель министра финансов РФ.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 года Владимир Путин и в то время президент Украины Виктор Янукович договорились о предоставлении российской стороной займа Украине в объеме 15 млрд долларов. Кредит предполагал обмен средств на суверенные евробонды Украины. Первый транш кредита в объеме 3 млрд долларов был предоставлен Украине в конце декабря 2013 года.

17 октября 2014 года Путин заявил, что РФ может, но не будет требовать от властей Украины досрочного погашения кредита в сумме 3 млрд долларов, чтобы не «завалить» украинскую финансовую систему.

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Янукович в конце февраля 2014 года, после массового расстрела силовиками протестующих на Майдане Незалежности в Киеве, сбежал в Россию.

Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

В результате этих действий ЕС, США, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели в отношении России санкции, в том числе – в отношении крупнейших банков.

14 января 2015 года премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что у РФ есть основания потребовать от Украины досрочного погашения кредита в 3 млрд долларов.

«Кстати, по нашим долгам, надо требовать их неукоснительного исполнения – по долгам, требования по которым имеет РФ. У нас много таких примеров, в качестве самого красноречивого напомню – наша страна предоставила Киеву заем в 3 млрд долл. – это государственный заем, без учета огромной коммерческой задолженности банкам», - сказал Медведев.

«Одним из условий было не превышение уровня государственного долга Украины в 60% объемов ВВП. Сегодня это условие нарушено, поэтому, чтобы не говорили руководители Украины, у нас есть основания требовать срочного погашения займа, то есть выполнения контрактных обязательств», - заявил Медведев.