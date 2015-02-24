Fitch снизил рейтинги ведущих украинских компаний, включая «Нафтогаз»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вслед за снижением долгосрочного суверенного рейтинга Украины в иностранной валюте до уровня «СС» пересмотрел долгосрочные рейтинги ведущих украинских компаний, включая Национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины», крупнейший в стране металлургический холдинг «Метинвест», крупнейший частный энергетический холдинг ДТЭК, горно-рудную компанию Ferrexpo, а также крупнейшие агрохолдинги, в том числе «Кернел», «Авангард», МХП и «Укрлендфарминг». Об этом говорится в сообщении агентства, текстом которого располагает УНИАН.

«Рейтинговые действия по корпоративным эмитентам отражают усиление обеспокоенности по поводу продолжающегося ухудшения позиции ликвидности у украинских компаний на фоне ослабления суверенной кредитоспособности и экономических проблем в стране, что, в конечном счете, может поставить под угрозу способность компаний выполнять свои обязательства как в иностранной, так и в национальной валюте», - говорится в сообщении.

В Fitch отметили, что кредитный рейтинг в иностранной валюте понижен до уровня «СС» для агрохолдинга «Авангард», агрохолдинга «Укрлендфарминг», НАК «Нафтогаз Украины». Агрохолдингу «Креатив» был присвоен рейтинг «СС» с последующим размещением в списке Rating Watch.

В то же время долгосрочный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «ССС» для агрохолдинга «Кернел», металлургического холдинга «Метинвест», агрохолдинга «МХП», энергохолдинга ДТЭК, транспортной компании «Лемранс», горно-рудной компании Ferrexpo.

В Fitch также отметили, что понижение рейтингов агрохолдинга «Авангард» связано с неопределенностью по погашению евробондов холдинга на 200 млн долл. со сроком погашения в 2015 году. Реструктуризация, как подчеркнули в Fitch, станет причиной дальнейшего ухудшения рейтингов компании.

Аналогичные опасения Fitch высказал и в отношении холдинга «Укрлендфарминг». «Понижение рейтингов ULF отражает слабую позицию ликвидности у компании и увеличившиеся риски рефинансирования как на консолидированной, так и на самостоятельной основе», - говорится в сообщении агентства.

В отношении НАК «Нафтогаз Украины» Fitch отметил стратегическую значимость компании для государства как монополиста в области распределения газа. «Государство напрямую гарантирует часть кредитов «Нафтогазу», что является еще одним свидетельством поддержки. Кроме того, показатели «Нафтогаза» тщательно отслеживаются МВФ, крупнейшим кредитором Украины, что создает стимулы для государства поддерживать адекватное финансирование компании», - подчеркнули в Fitch.

В свою очередь сохранение статуса Rating Watch для агрохолдинга «Креатив», по мнению аналитиков Fitch, отражает «слабую позицию ликвидности компании и неопределенность по поводу возобновления линии предэкспортного финансирования, по которой с августа 2014 г. проводится реструктуризация».

В отношении компаний, рейтинг которых был подтвержден на уровне «ССС», в Fitch подчеркнули, что все они ведут стабильную экспортную деятельность с получением доходов в твердой валюте и не ведут операций в регионах, где на сегодня идут боевые действия – в Донецкой и Луганской областях.

В частности, как отмечают в Fitch, позиция ликвидности агрохолдинга «Кернел» не будет ухудшаться благодаря ориентированности компании на экспорт и высокой ликвидности ее запасов. Этот же фактор справедлив и в отношении металлургического холдинга «Метинвест», а также горнорудной «Ferrexpo», которая «генерирует выручку в твердой валюте и не ведет деятельности в зоне конфликта».

Говоря о положении агрохолдинга МХП, в Fitch обратили внимание: «Подтверждение рейтинга отражает адекватную позицию ликвидности компании ввиду ожидаемого положительного свободного денежного потока в 2015 г. и доступного невыбранного кредита на 200 млн долл., предназначенного для рефинансирования еврооблигаций на 235 млн долл. с погашением в апреле 2015 г».

Позиции энергохолдинга «ДТЭК», по данным Fitch, сдерживаются рисками по зонам конфликтов, слабой операционной средой и высокими рисками рефинансирования и валютными рисками. Аналогичные риски характерны и для транспортной компании «Лемтранс».

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Как сообщал УНИАН, 14 февраля Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня «СС» с «ССС», одновременно подтвердив рейтинг в национальной валюте на уровне «ССС». Затем аналогичные рейтинговые действия прошли в отношении «Укрзализныци» и города Харькова.