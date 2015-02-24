Ситуация на валютном рынке косвенно коснулась и фондового рынка

Ситуация на валютном рынке, в частности, стремительное обесценивание гривни по отношению к американскому доллару, в негативном ключе косвенно коснулась и отечественного фондового рынка, сообщил УНИАН аналитик онлайн-брокера I-NVEST Сергей Гончаренко.

По его словам, с начала текущего года индекс Украинской биржи вырос всего на 6%, в то время, как гривня, исходя из средневзвешенного курса на межбанке по данным Национального банка Украины, обесценилась на 77%. В подобной ситуации, по мнению аналитика, инвестор будет стараться идти в те инструменты, которые показывают большую доходность и помогут уберечь деньги от гиперинфляции. "Доллар для людей постсоветского пространства, к сожалению, был и будет таким инструментом", - отметил Гончаренко.

Он также отметил, что негативное влияние ситуация на валютном рынке оказывает и на деятельность эмитентов, в частности, тех, чьи акции котируются на бирже. "Прежде всего, коснулась (ситуация на валютном рынке - УНИАН) тех предприятий, производственная деятельность которых зависит от закупки импортных комплектующих либо технологий, а выручку от реализации конечного продукта они получают в гривне. Естественно - это отразится на рентабельности таких предприятий, как следствие - покупать либо держать акции заведомо убыточных предприятий инвесторам смысла нет", - сказал Гончаренко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 февраля, Нацбанк установил курс гривни к доллару на уровне 28,2912 грн/долл., что на 6 копеек выше исторического минимума на уровне 28,3481 грн/долл., установленного вчера, 23 февраля. Согласно обновленному официальному курсу, с начала этого года гривня подешевела по отношению к доллару в 1,8 раза, или на 12,52 грн.