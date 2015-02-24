России не нравятся «мусорные» рейтинги – могут отказаться от услуг агентств

Об этом Сторчак сообщил журналистам, передает ТАСС.

"Мы можем отказаться от договоров по поддержанию нашего кредитного рейтинга в режиме онлайн. Мы за эти договоры еще и платим", - сказал он.

Замминистра добавил, что, по его мнению, в нынешней ситуации "бесконечно с ними (представителями международных рейтинговых агентств) встречаться, объяснять, показывать что-то бесполезно".

По мнению замминистра, "эту ситуацию надо прекращать, взять паузу, сами пусть поддерживают эти рейтинги".

Сторчак посетовал, что со многими представителями рейтинговых агентств российские финансовые чиновники встречаются, "общаемся, мило беседуем, а потом выставляются рейтинговые оценки, которые не вполне понятны". По его мнению, рейтинговые агентства смотрят на экономическую ситуацию в России "зашоренными глазами".

По словам замминистра, если Россия откажется от договоров о постоянном поддержании и распространении информации о кредитном рейтинге страны, то агентства могут продолжить рейтинговать Россию "в рамках своей обычной практики".

Сторчак отметил, что Россия плотно работает с международными рейтинговыми агентствами порядка 10 лет. В первые годы этого сотрудничества Россия "потихоньку выбиралась из рейтингов ниже инвестиционного уровня, но тогда у России были неурегулированные долги". "Сейчас у нас все долги закрыты, и опять рейтинги ниже инвестиционного уровня. На мой взгляд, это не солидно", - отметил Сторчак.

По финансовым кредитам, выданным Россией, просроченных платежей нет, заявил Сторчак.

"Что касается финансовых кредитов, на слуху два: заем для Украины на $3 млрд, и кредит Кипру. Больше финансовых кредитов РФ не предоставляла. По российским кредитам просроченных платежей нет", - сказал он.

Замминистра добавил, что "была одна страна с просрочкой, но буквально недавно после небольшого давления по дипломатическим каналам эта просрочка была ликвидирована". Он не стал называть страну, отметив, что вопрос был связан с военно-техническим сотрудничеством.

Читайте такжеРоссийские рубль и индексы обвалились из-за решения Moody's снизить рейтинг страны

Как сообщал УНИАН, 21 февраля международное рейтинговое агентство Moody’s понизило суверенный кредитный рейтинг России с уровня Baa3 до Ba1 с негативным прогнозом.

Ba1 — первая ступень спекулятивной категории, которую еще называют «мусорной». Эта категория входит в неинвестиционный уровень. Это означает, что инвесторам не рекомендуется вкладывать средства в российскую экономику.