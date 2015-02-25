Moody's понизило рейтинги 11 регионов России

Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинги 11 российских регионов, четырех городов и трех эмитентов, связанных с правительством, и поставило их рейтинги в сторону дальнейшего понижения, говорится в пресс-релизе агентства, передает Прайм.

Согласно пресс-релизу, данные рейтинговые действия обусловлены понижением суверенного рейтинга России до спекулятивного “Ba1” с “Baa3”.

Так, в частности, рейтинг Москвы и Санкт-Петербурга был понижен с “Baa3” до “Ba1” с негативным прогнозом.

Кроме этого, агентство понизило на одну ступень рейтинговой шкалы рейтинги ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" (с "Ba1" до "Ba2”), ООО "Водоканал Финанс" (c "Ba1" до "Ba2"), ОАО "Западный Скоростной Диаметр" (с "Ba2" до "Ba3"), республики Башкортостан (с "Ba1" до "Ba2"), республики Татарстан (с "Ba1" до "Ba2") с пересмотром в сторону дальнейшего понижения, Ханты-Мансийского автономного округа (с "Ba1" до "Ba2"), Самарской области (с "Ba2" до "Ba3"), республики Коми (с "Ba3" до "B1"), Краснодарского края (с "Ba3" до "Ba1"), Красноярского края (с "Ba3" до "B1"), Белгородской области (с "Ba3" до "B1"), Нижнего Новгорода (с "Ba3" до "B1"), города Краснодара (с "Ba3" до "B1"), республики Мордовия (с "B1" до "B2"), Вологодской области (с "B1" до "B2"), Волгограда (с "B1" до "B2").

Рейтинг Московской области был подтвержден на уровне "Ba2", прогноз негативный. Кроме этого, рейтинг республики Чувашия и Омской области был подтвержден на уровне “Ba3” с негативным прогнозом, а рейтинг Омска был подтвержден на уровне “B1”, прогноз также негативный.

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Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s вслед за суверенным рейтингом РФ понизило рейтинги семи российских финансовых институтов.

Moody’s 21 февраля понизило суверенный рейтинг России до спекулятивного "Ba1" с "Baa", объяснив это последствиями украинского кризиса, падением цен на нефть и снижением курса рубля.