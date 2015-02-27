Оккупанты Крыма все желаемое отобрали: с 1 марта "национализация" прекращается

Нелегитимный Госсовет оккупированного Россией Крыма в пятницу, 27 февраля, принял последние решения о национализации объектов, расположенных на территории полуострова.

Об этом заявил "глава республики" Сергей Аксенов, передают "Новости Крыма".

«Мы сегодня, как и обещали, принимаем последние решения о национализации», – сказал он.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму "национализировали" Укртелеком АхметоваРешение дополнить перечень имущества, признанного собственностью аннексированного Крыма, по словам Аксенова, принималось с учетом ситуации, сложившейся за последний год. «Речь идет, прежде всего, об объектах, которые мошенническим способом были выведены из собственности государства, так или иначе, попавших в руки недобросовестных пользователей, - пояснил он.

По его словам, «группа жуликов», которые владели «Крымавтотрансом» и Ялтинской киностудией, решили вести борьбу с государством, предъявляя судебные иски и используя коррупционные связи на различных уровнях правоохранительных и силовых структур.

«Борьба с государством бесполезна в нынешней ситуации», - заверил Аксенов и пояснил, что принятое решение о принудительном выкупе пришлось заменить на национализацию, поскольку никто из собственников не смог подтвердить факт приобретения имущества.

«На мой взгляд, сегодня таких эпизодов один или два, - подчеркнул Аксенов. - Первый касается гостиницы «Крым» в Ялте, где собственники магазинов приобрели помещения у владельцев гостиницы. Комиссия разберется и будет принято решение об отмене решения о национализации».

Читайте такжеКрым в новых реалиях: Махновщина vs национализация Постановлением "Госсовета", принятым сегодня на пленарном заседании, перечень национализированных объектов не может быть дополнен и является окончательным с 1 марта 2015 года.