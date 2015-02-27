Украинская биржа исключит из индекса UX акции трех эмитентов из зоны АТО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи со ссылкой на решение индексного комитета.

Все включенные в лист ожидания предприятия находятся на территории, на которой сейчас проходит антитеррористическая операция (АТО).

Как отметили в пресс-службе, Украинская биржа также утвердила лист ожидания на включение в индекс UX ценных бумаг Северного горно-обогатительного комбината, «Укртелекома», а также «Мироновского хлебопродукта».

На основании решений индексного комитета будет произведен перерасчет параметров индекса. Новые параметры индекса вступят в силу с 17 марта 2015 года.

Как сообщал УНИАН, индекс украинских акций UX состоит из 10 предприятий-эмитентов, 4 из которых (Алчевский меткомбинат, Авдеевский коксохим, Енакиевский метзавод и «Донбассэнэрго») находятся непосредственно в зоне АТО и производственная деятельность которых из-за данных событий фактически приостановлена.