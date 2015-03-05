Московская биржа приостановила торги валютой и драгоценными металлами.

Об этом сообщается на сайте биржи.

"В 11:26 мск торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов приостановлены. Причины уточняются. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", - отмечается на сайте.

Также сообщается, что остальные рынки Московской биржи работают в штатном режиме.

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Как сообщал УНИАН, рубль сильно обесценился из-за падения цен на нефть и санкций против России, введенных из-за оккупации Крыма и продолжающихся из-за российской агрессии на Донбассе. В последнее время российская валюта очень волатильна и крайне зависима от нефти. Так, при падении мировых цен на нефть курс рубля снижается, при подорожании нефти - растет.