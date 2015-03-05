Правительство утвердило новый список объектов, имеющих стратегическое значение

Кабинет министров Украины утвердил новый список объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение, сообщает правительственный сайт.

В частности, согласно постановлению № 83 от 4 марта, стратегическое значение имеют ряд предприятий энергетической сферы – НАК «Нафтогаз Украины», «Газ Украины», «Укрнафта», «Укрэнерго», «Укртрансгаз», «Укртранснафта», государственное предприятие «Энергорынок», НАЭК «Энергоатом», «Волыньуголь», «Львовуголь», «Восточный горно-обогатительный комбинат», «Донбассшахтострой», ряд облэнерго и пр.

Стратегическое значение имеют ряд крымских морских портов, а также морских торговых портов в Одесской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях, аэропорт «Борисполь», государственные предприятия «Укрзализныци» и пр.

К стратегическим также отнесены ряд предприятий, производящих хлебобулочною продукцию. В сфере телекоммуникаций - государственные региональные телерадиокомпании, Украинский государственный центр радиочастот, «Укрпочта» и пр.

Стратегическими являются ряд предприятий авиационной и ракетно-космической отраслей, в частности конструкторское бюро «Южное», киевские заводы «Радар» и «Арсенал», а также научно-исследовательские институты и центры стандартизации.

В финансовой сфере стратегическое значение имеют Государственный экспортно-импортный банк, «Ощадбанк», «Укргазбанк» и Государственное ипотечное учреждение.

В сфере обороны имеют стратегическое значение государственный концерн «Укроборонпром», «Топаз» (Донецк), Специальное конструкторское бюро радиотехнических изделий, научно-производственный комплекс «Прогресс», казенное предприятие «Искра», государственное предприятие «Завод порошковой метлалургии», «Жулянский машиностроительный завод «Визар», казенный химический завод «Заря», Львовский радиоремонтный завод, Центральное конструкторское бюро «Протон», Завод им. Малышева, холдинговая компания «Артем», Киевский завод автоматики им. Петровского, завод «Меридиан» им. Королева и пр.

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Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что приватизация государственных компаний и предприятий не коснется тех структур, которые представляют стратегически важное значение для безопасности и экономики страны.

По словам министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса, количество стратегически важных предприятий невелико. Так, из 3373 госпредприятий работают только 1900, остальные закрываются или закрыты. При этом 60% из 1900 предприятий - это компании с оборотом меньше 1 млн евро.