Спецкомиссия проверит законность приватизации Укртелекома и других крупных компаний

15:46, 06 марта 2015
Фондовый рынок
2334

Создана рабочая группа по противодействию незаконной приватизации.

В Раде проверят законность приватизации / Фото УНИАН

Специальная контрольная комиссия Верховной Рады по вопросам приватизации проверит законность приватизации «Укррудпрома», «Укртелекома», Одесского припортового завода, а также ряда других объектов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Спецкомиссии депутат Борис Филатов.

«В план работы комиссии по инициативе народных депутатов … внесены вопросы проверки приватизации кроме "Укррудпрома" также следующих предприятий: «Укртелекома»; Одесского припортового; "Киевэнерго" и киевского горводоконала; всех облгазов и всех облэнерго; всех портов; предприятий агропромышленного комплекса и земель академии наук», - отметил он.

«Комиссия, впервые за восемь созывов ВР, взвалила на себя колоссальный объём работы», - отметил Филатов.

При комиссии также была создана рабочая группа по противодействию незаконной приватизации во главе с Филатовым.

Читайте такжеКомиссия ВР по приватизации рассмотрит вопрос доплат за объекты, приватизированные за бесценок

Спецкомиссия по инициативе народного депутата Константина Усова обратилась к депутатским фракциям/группам с проектом постановления ВР об уточнении ее предмета ведения.

«Мы приглашаем на следующие заседания с целью дачи пояснений по вопросам разворовывания государственной собственности господ Пинчука, Ахметова, Жеваго, Новинского, Бойко. Готовы включить по скайпу Фирташа», - отметил Филатов.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Спецкомиссии ВР по вопросам приватизации заявил, что выступает за принятие законопроекта, допускающего возможность справедливой доплаты за уже приватизированные предприятия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter