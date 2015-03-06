Спецкомиссия проверит законность приватизации Укртелекома и других крупных компаний

Специальная контрольная комиссия Верховной Рады по вопросам приватизации проверит законность приватизации «Укррудпрома», «Укртелекома», Одесского припортового завода, а также ряда других объектов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Спецкомиссии депутат Борис Филатов.

«В план работы комиссии по инициативе народных депутатов … внесены вопросы проверки приватизации кроме "Укррудпрома" также следующих предприятий: «Укртелекома»; Одесского припортового; "Киевэнерго" и киевского горводоконала; всех облгазов и всех облэнерго; всех портов; предприятий агропромышленного комплекса и земель академии наук», - отметил он.

«Комиссия, впервые за восемь созывов ВР, взвалила на себя колоссальный объём работы», - отметил Филатов.

При комиссии также была создана рабочая группа по противодействию незаконной приватизации во главе с Филатовым.

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Спецкомиссия по инициативе народного депутата Константина Усова обратилась к депутатским фракциям/группам с проектом постановления ВР об уточнении ее предмета ведения.

«Мы приглашаем на следующие заседания с целью дачи пояснений по вопросам разворовывания государственной собственности господ Пинчука, Ахметова, Жеваго, Новинского, Бойко. Готовы включить по скайпу Фирташа», - отметил Филатов.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Спецкомиссии ВР по вопросам приватизации заявил, что выступает за принятие законопроекта, допускающего возможность справедливой доплаты за уже приватизированные предприятия.