Кабмину советуют пересмотреть доходность госбумаг для повышения их привлекательности

Совет Национального банка Украины рекомендовал Кабинету министров пересмотреть срочность и доходность государственных ценных бумаг для повышения их привлекательности в соответствии с рыночными условиями.

Об этом говорится в обнародованном на сайте регулятора решении совета НБУ «О выполнении Основных принципов денежно-кредитной политики на 2014 год».

«Рекомендовать Кабинету министров Украины… рассмотреть необходимость приведения срочности и номинального уровня доходности государственных ценных бумаг, прежде всего в национальной валюте, для повышения их привлекательности в соответствии с рыночными условиями», - отмечается в документе.

Читайте такжеМинфин сегодня не смог одолжить деньги на внутреннем рынкеКак сообщал УНИАН, объем облигаций внутреннего государственного займа в обращении по итогам февраля вырос на 70,856 млрд грн, в том числе в портфеле НБУ – на 10,848 млрд грн, в портфеле банков – на 40,487 млрд грн, нерезидентов – на 12,937 млрд грн.

Одновременно объем размещения банками свободных средств посредством покупки депозитных сертификатов НБУ вырос более значительно. В частности, в феврале Нацбанк посредством продажи сертификатов привлек у банков 217,788 млрд грн.

По оценкам НБУ, банковская система располагает свободной ликвидностью на уровне 30 млрд грн, и банки не кредитуют экономику по причине высоких рисков бизнес-среды в стране при одновременно низкой платежеспособности заемщиков.