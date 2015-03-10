Минфин снова не смог одолжить средства на внутреннем рынке

Министерство финансов Украины не привлекло средства в государственный бюджет на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сегодня, 10 марта, как и на предыдущем аукционе 3 марта, сообщается на сайте министерства.

Минфин планировал размещение гривневых облигаций сроком обращения 2 года под 16,70% годовых на 42,495 млн грн, однако инвесторы не подали ни одной заявки.

Как сообщал УНИАН, Минфин на ОВГЗ-аукционах в феврале привлек в госбюджет 298,265 млн долл. и 42,670 млн грн.

Читайте такжеКабмину советуют пересмотреть доходность госбумаг для повышения их привлекательностиПо состоянию на 10 марта объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 505,681 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 337,951 млрд грн, или 67% общего объема. В собственности банков находятся ОВГЗ на сумму 111,378 млрд грн, нерезидентов – 27,003 млрд грн.

Согласно госбюджету на 2015 год с изменениями, предельный объем дефицита бюджета установлен на уровне 76,3 млрд грн, потолок госдолга – 1,394 трлн грн.