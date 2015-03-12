Верховный суд подтвердил законность возврата Украине проданного российскому олигарху ЗАлКа

Верховный суд Украины 11 марта подтвердил законность требований Генеральной прокуратуры о возвращении государству 68,01% акций Запорожского алюминиевого комбината, которые с 2006 года принадлежали кипрской компании Velbay Holdings Ltd (связана с российской компанией РУСАЛ), сообщила пресс-служба прокуратуры.

«Высшая судебная инстанция поставила точку в многолетнем споре о расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» стоимостью по договору более 380 млн грн и возвращении их в собственность государства», - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, основанием для предъявления Генеральной прокуратурой соответствующего иска стало невыполнение инвестиционных обязательств компанией Velbay Holdings перед государством по погашению задолженности завода в 75 млн долл. по кредитному договору с Государственным экспортно-импортным банком Украины.

При этом в сообщении отмечается, что обоснованность требований прокурора подтвердили суды апелляционной и кассационной инстанций.

Как сообщал УНИАН, из-за плачевного состояния предприятия и невыполнения компанией РУСАЛ инвестиционных обязательств Хозяйственный суд Киева 22 марта 2012 года принял решение о возвращении в госсобственность Украины 68% акций ЗАлКа, которые принадлежали РУСАЛ. Такое же решение принял Киевский апелляционный хозяйственный суд. Однако РУСАЛ опротестовал его в кассационном порядке.

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В октябре 2014 года Высший хозяйственный суд Украины вернул в государственную собственность 68,01% акций комбината.

В середине октября Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация на остановленном ЗАлКе является непростой и требует комплексного разрешения. Он отметил, что выступает против реприватизации любых предприятий, а для законной смены их владельцев можно проводить процедуры банкротства.

Немногим позже руководство ЗАлКа предложило начать процедуру банкротства предприятия.

Справка УНИАН. «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» (ЗАлК) ранее был единственным в Украине производителем первичного алюминия с мощностью 100 тыс. тонн в год.

В апреле 2011 года комбинат приступил к завершению консервации остававшихся действующими мощностей электролизного цеха и объявил о прекращении выпуска первичного алюминия из-за его убыточности, в частности, ввиду высоких тарифов на электроэнергию. В настоящее время мощности по производству алюминия на комбинате законсервированы, первичный алюминий не производится. Кроме того, в последние годы ЗАлК ликвидировал глиноземное производство и прекратил выпуск глинозема.

Объединенная компания "Российский алюминий" (РУСАЛ), принадлежит российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.