FT: кредиторы Украины вместе готовятся к переговорам о реструктуризации госдолга

Американский инвестиционный фонд Franklin Templeton, как один из основных частных держателей украинских евробондов, возглавил группу кредиторов, с которыми правительство Украины начало переговоры о реструктуризации части суверенного долга объемом порядка 15 млрд долл., сообщила британская газета Financial Times.

Первый, ознакомительный, раунд переговоров состоялся по предложению украинской стороны в пятницу, 13 марта, - после того, как Украина получила положительное решение ключевого кредитора страны Международного валютного фонда о начале новой четырехлетней программы сотрудничества, а на счета Национального банка поступили средства первого транша программы в размере 5 млрд долл.

«Пул держателей бондов возглавляет инвестиционный фонд Franklin Templeton, который аккумулировал порядка 7 млрд долл. долгов», - отмечает Financial Times. При этом, по информации газеты, советником кредиторов определена компания Blackstone Group LP, специализирующаяся на предоставлении услуг по финансовому и инвестиционному консультированию.

Реструктуризация, подчеркивают в Financial Times, является одной из составляющих общего пакета финансовых инструментов помощи Украине. «Переговоры обещают быть жесткими. Инвесторы, как отмечают источники, близкие к переговорам, не готовы к «стрижке», - сообщила Financial Times. – К тому же, проблематичными выглядят переговоры с Россией. Москва, предоставившая бывшему, пророссийскому, правительству Украины кредит в 3 млрд долл. в обмен на бонды (в конце 2013 года - УНИАН), уже обратила внимание, что не готова к реструктуризации долга как таковой. При этом министр финансов Украины Наталья Яресько отметила, что каких-то специальных предложений к отдельным кредиторам, включая Россию, не будет».

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В этой связи, отмечает издание, кредиторы уже продумывают возможные варианты разрешения проблемы: если Россия не согласится на реструктуризацию, Украине придется ужесточить условия для других кредиторов, а это, в свою очередь, повысит риски выполнения новой программы МВФ.

Как сообщал УНИАН, Минфин впервые огласил планы по реструктуризации части госдолга в ходе обсуждения новой программы кредитования экономики с Международным валютным фондом. МВФ одобрил программу для Украины 11 марта. Объем финансирования составит 17,5 млрд долл., срок - 4 года. Первый транш кредита в размере 5 млрд долл. Украина получила 13 марта.

Министр финансов Наталия Яресько заявила, что украинское правительство с 13 марта начнет консультации с держателями части суверенного долга с целью улучшить структуру этого долга. По ее словам, эти переговоры могут продлиться несколько месяцев, минимум до мая, а объем задолженности к реструктуризации составляет порядка 15 млрд долл. При этом общая задолженность по госбондам - порядка 17 млрд долл. Объем долга, который Украина должна выплатить в 2015 году, составляет 11 млрд долл. Общий объем госдолга - порядка 70 млрд долл.

Источники, близкие к переговорам, отмечали, что Украина допускает различные варианты реструктуризации - вплоть до списания части долга, а также предлагает включить в пакет бондов к реструктуризации бумаги государственных холдингов «Укравтодор», КБ «Южное», Госадминистрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця», двух госбанков – «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» и бонды Киевской городской государственной администрации. Украинская сторона предлагает разделить эти бумаги на две группы и вести переговоры по каждой из этих групп.

Впервые о фонде Franklin Templeton и скупке им украинского долга Financial Times сообщила в ноябре 2013 года, опубликовав информацию о том, что Franklin Templeton выкупил прямой государственный долг Украины в объеме 5 млрд долл. Сделка, как отмечалось, состоялась еще в августе 2013 года. Сделка по скупке долга была осуществлена под руководством Майкла Хазенстаба, известного тем, что именно он провел скупку госдолга Ирландии.

Затем, в конце 2013 года, фонд нарастил объем скупленного госдолга до 6,4 млрд долл. и стал крупнейшим частным кредитором Украины - владельцем более трети внешних валютных облигаций Украины.

В апреле 2014 года Franklin Templeton заявил о намерении сохранять свои инвестиции в Украине, поскольку страна обладает хорошим долгосрочным потенциалом.