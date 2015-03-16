Нафтогаз получил из бюджета Украины 17,2 миллиарда гривень

Министерство финансов Украины осуществило выпуск облигаций внутреннего госзайма для докапитализации Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на общую сумму 17,2 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

«В течение февраля Министерство финансов Украины осуществило выпуск ОВГЗ для увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» на общую сумму 17,2 млрд грн, - говорится в сообщении.

По информации НБУ, средневзвешенная доходность выпущенных ОВГЗ составила 14,5% годовых.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение увеличить уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины» на 31,5 млрд грн за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа для расчетов за импортный газ.

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Согласно решению Кабмина, ценные бумаги выпускаются со сроком обращения до 10 лет и ставкой до 14,5% годовых.

В августе 2014 года Кабмин докапитализировал «Нафтогаз» на 63,272 млрд грн за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа.

Большая часть вырученных средств пошла на покупку и резервирование на счетах «Нафтогаза» 3,1 млрд долларов для погашения долгов перед «Газпромом».