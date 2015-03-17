МИД: в Крыму незаконно «национализированы» более 400 украинских предприятий

Россия незаконно национализировала в Крыму более 400 украинских предприятий и захватила 18 газовых месторождений.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Украины по поводу годовщины незаконной оккупации Россией Автономной Республики Крым.

«Россия осуществляет целенаправленное ограбление Украины. Более 400 украинских предприятий незаконно национализированы, незаконно используются недра Украины, захвачено 18 газовых месторождений. Авантюрная и преступная политика оккупационных властей ведет Крым в экономической, социальной и экологической катастрофе», - отмечается в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.