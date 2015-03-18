МВФ предлагает Кабмину не использовать НДС-облигации

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд не усматривает необходимости в дальнейшем использовании облигаций внутреннего государственного займа для погашения задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС-облигаций) субъектам предпринимательства Украины. Согласно документам Фонда, размещенным на сайте организации, выпуск бумаг предлагают свести к нулю уже с 2015 года.

Возможное возобновление выпуска НДС-облигаций также не предполагается вплоть до 2020 года.

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Впервые о возможности выпуска НДС-облигаций в марте 2014 года заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Он подчеркивал, что речь идет не о казначейских векселях, а о полноценных внутренних государственных обязательствах, которые могут быть использованы для выплаты задолженности по возмещению НДС, которая на начало 2014 года составляла порядка 16,7 млрд грн.

Кабмин 21 мая 2014 года принял решение выпустить НДС-облигации номинальной стоимостью 1 тыс. грн, сроком обращения 5 лет и ставкой купона на уровне учетной ставки НБУ на общую сумму 7 млрд грн. Первый транш НДС-облигаций на 3,5 млрд грн Минфин выпустил 8 июля, второй на 2,2 млрд грн – 29 июля, а третий на 955 млн грн - 21 августа. Затем Минфин выпустил еще два транша облигаций.

В начале сентября 2014 года объем выданных облигаций составил 6,4 млрд грн. Крупнейшими держателями НДС-облигаций стали металлургические компании - «АрселорМиттал Кривой Рог», Полтавский горно-обогатительный комбинат, контролируемый швейцарской горнорудной компанией Ferrexpo, и корпорация ИСД. По информации Госказначейства, «АрселорМиттал Кривой Рог» получил НДС-облигаций на 1,55 млрд грн, Полтавский ГОК – на 1,36 млрд грн, ИСД – на 1,3 млрд грн.

В числе других крупных держателей НДС-облигаций – Еристовский ГОК, также контролируемый Ferrexpo (159,4 млн грн), компания «Кернел-Трейд», подразделение агрохолдинга «Кернел» (190 млн грн), а также агрокомпании - «Райз», входящая в группу компаний "Укрлендфарминг" (253,7 млн грн), и «Сантрейд», входящая в агрохолдинг Bunge (156,1 млн грн).

В декабре 2014 года Минфин осуществил последний на текущий момент выпуск НДС-облигаций на сумму 55,420 млн грн.

Погашение долга по облигациям осуществляется до 23 декабря 2019 года каждые шесть месяцев в размере 10% номинальной стоимости, которая по одной облигации составляет 1 тыс. грн. Проценты по облигациям будут выплачиваться дважды в год - в июне и декабре, начиная с июня 2015 года.