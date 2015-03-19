Депутаты снизили кворум для всех акционерных обществ

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 275 народных депутатов из 317, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, от "Оппозиционного блока" - 7, группы "Возрождение" - 1 и "Самопомочи" - 2.

Как отмечается в пояснительной записке, законом Украины от 13 января 2015 г. № 91-VIII "О внесении изменений в статью 41 Закона Украины "Об акционерных обществах" относительно кворума общего собрания акционерных обществ с мажоритарным корпоративными правами государства" внесены изменения, согласно которым положение о снижении кворума применяется только к акционерным обществам, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства и в которых государство является владельцем 50 и более процентов простых акций общества, а по всем остальным - соответствующие изменения вступят в силу только с 1 января 2016 года.

"С целью обеспечения единого недискриминационного подхода государства ко всем акционерным обществам проектом закона предлагается уже сейчас (а не с 1 января 2016 года) ввести снижение кворума для всех акционерных обществ, в том числе обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства и в которых государство является владельцем 50 и более процентов простых акций общества", - говорится в пояснительной записке.

Также законом обеспечивается действенный механизм выплаты дивидендов акционерным обществом путем предоставления акционеру общества права обращаться к нотариусу по поводу совершении исполнительной надписи нотариусом в случае невыплаты обществом дивидендов.

Так, предлагаемыми изменениями в статью 41 закона устанавливается, что общее собрание акционерного общества имеет кворум при условии регистрации для участия в нем акционеров, которые совокупно являются владельцами более 50 процентов (сейчас - не менее 60 процентов) голосующих акций.

Для решения вопроса, право голоса по которому предоставляется в соответствии с частью пятой статьи 26 данного Закона владельцам привилегированных акций, или вопроса, при рассмотрении которого голоса владельцев привилегированных акций общества подсчитываются отдельно в соответствии с абзацем вторым части четвертой статьи 26 данного закона, общее собрание считается имеющим кворум по таким вопросам при условии регистрации для участия в общем собрании также акционеров, которые совокупно являются владельцами более 50 процентов (сейчас - не менее 60 процентов) привилегированных акций (каждого класса привилегированных акций), голосующими по этому вопросу.

Также из статьи исключается часть, согласно которой общее собрание акционерного общества, в уставном капитале которого есть корпоративные права государства и в котором государство является владельцем 50 и более процентов простых акций общества, имеет кворум при условии регистрации для участия в нем акционеров, которые совокупно являются владельцами более 50 процентов голосующих акций.

Из статьи 55 исключается положение о том, что уставом общества может устанавливаться большее количество членов наблюдательного совета, необходимое для признания его заседаний правомочными.

В то же время, устанавливается, что в случае досрочного прекращения полномочий одного или нескольких членов наблюдательного совета и до избрания всего состава наблюдательного совета заседание наблюдательного совета является правомочными для решения вопросов в соответствии с его компетенцией при условии, что количество членов наблюдательного совета, полномочия которых действуют, составляет больше половины его состава.

Часть вторая статьи 30 закона после абзаца второго дополняется положением о том, что в случае принятия общим собранием решения о выплате дивидендов в срок меньше, чем предусмотрено абзацем первым этой части, выплата дивидендов осуществляется в срок, определенный общим собранием.

В случае невыплаты дивидендов в срок, определенный абзацами первым и вторым данного пункта, или в срок, установленный общим собранием в соответствии с абзацем третьим этой части для выплаты дивидендов в случае, если он меньше, чем срок, предусмотренный абзацем первым и вторым данного пункта, у акционера возникает право обращения к нотариусу о совершении исполнительной надписи нотариуса на документах, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном порядке в соответствии с перечнем, установленным Кабинетом Министров Украины.

Также часть первая статьи 38 дополняется положением о том, что права акционеров по внесению указанных предложений и порядок их внесения, предусмотренные данной статьей, не могут изменяться уставом акционерного общества.

Речь идет о том, что каждый акционер имеет право внести предложения по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционерного общества, а также относительно новых кандидатов в состав органов общества, число которых не может превышать количественный состав каждого из органов. Предложения вносятся не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания, а относительно кандидатов в состав органов общества - не позднее чем за семь дней до даты проведения общего собрания.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме пунктов 2 и 4, которые вступают в силу через два месяца со дня официального опубликования.

Предполагается признать утратившим силу Закон Украины "О внесении изменений в статью 41 Закона Украины" Об акционерных обществах "относительно кворума общего собрания акционерных обществ с мажоритарным корпоративными правами государства".

Также устанавливается, что уставы акционерных обществ до приведения их в соответствие с данным законом применяются в части, которая не противоречит требованиям данного закона.