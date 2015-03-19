Кабмин решил ускорить приватизационные процессы

Кабинет министров Украины на своем заседании на этой неделе одобрил подготовленные Фондом государственного имущества Украины изменения в законодательство об отмене нормы по обязательной продаже на биржах 5-10% пакетов акций приватизируемых стратегических предприятий, сообщил УНИАН источник в правительстве.

Собеседник агентства отметил, что в ближайшее время данные изменения в виде правительственного законопроекта будут направлены на рассмотрение Верховной Рады.

Читайте такжеПриватизацию госкомпаний могут начать не раньше второй половины года

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества направил в Кабинет министров Украины проект изменений в Закон Украины "О приватизации государственного имущества", в соответствии с которыми предлагалось отменить норму закона об обязательной продаже на фондовых биржах 5-10% пакетов акций объектов группы «Г», к которым относятся стратегические предприятия. Обязательную продажу небольших пакетов акций предлагается отменить с целью "ускорения приватизационных процессов".

В соответствии с действующими на сегодня нормами Закона Украины "О приватизации государственного имущества", для приватизируемых предприятий группы «Г» является обязательным выставление перед приватизационными конкурсами пакетов их акций в размере 5-10% на фондовых биржах с целью определения их рыночной стоимости.