За 30% акций Борщаговского химфармзавода будут бороться две компании

К участию в запланированном на 20 марта аукционе на фондовой бирже «Перспектива» по продаже 29,95% акций Борщаговского химико-фармацевтического завода допущены две компании – фондовая компания «Куб» и «Ди Эн Кей Капитал», сообщили УНИАН на бирже.

Как отметили на бирже, фондовая компания «Куб» действует в интересах фармацевтической фирмы «Дарница», «Ди Эн Кей Капитал» в интересах компании «Пантеон К». Всего на участие в аукционе подавали документы 5 компаний, однако из них только двое внесли гарантийный взнос.

Как сообщал УНИАН, департамент коммунальной собственности Киева на 20 марта запланировал выставить на аукционе на фондовой бирже «Перспектива» 29,95% акций Борщаговского химико-фармацевтического завода. Стартовая цена предлагаемого к продаже пакета составляет 143 млн 200 тыс. грн.

Ранее планировалось провести аукцион 27 февраля, однако он был приостановлен.

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Справка УНИАН. 22 сентября 2011 года депутаты Киевсовета внесли в Программу приватизации коммунального имущества изменения, согласно которым разрешается приватизация пакета акций Борщаговского химфармзавода, принадлежащего территориальной общине.

ПАО "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод" создано 15 января 1997 года, занимается производством готовых лекарственных средств.

В собственности предприятия находится земельный участок площадью 36,65 га и здания общей площадью более 45 тыс. кв. м.

29,95% акций Борщаговского химико-фармацевтического завода принадлежат территориальной общине Киева.