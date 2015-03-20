«Дарница» купила 30% Борщаговского химфармзавода

Как передает корреспондент УНИАН, реализационная цена пакета составила 171 млн 844 тыс. грн, что на 28,64 млн грн больше его стартовой цены (143 млн 200 тыс. грн).

Всего в торгах принимало участие две компании.

Вторая компания – «Ди Эн Кей Капитал», которая действовала в интересах компании «Пантеон К».

В ходе торгов было проведено двухшаговое повышение цены. Размер одного шага составил 10% от стартовой цены.

В результате торгов фондовая компания "Куб" предложила наивысшую цену в размере 171 млн 844 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, департамент коммунальной собственности Киева выставил 20 марта на аукционе на фондовой бирже «Перспектива» 29,95% акций Борщаговского химико-фармацевтического завода. Стартовая цена предлагаемого к продаже пакета составила 143 млн 200 тыс. грн.

Ранее планировалось провести аукцион 27 февраля, однако он был приостановлен.

Справка УНИАН. 22 сентября 2011 года депутаты Киевсовета внесли в Программу приватизации коммунального имущества изменения, согласно которым разрешается приватизация пакета акций Борщаговского химфармзавода, принадлежащего территориальной общине.

ПАО "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод" создано 15 января 1997 года, занимается производством готовых лекарственных средств.

В собственности предприятия находится земельный участок площадью 36,65 га и здания общей площадью более 45 тыс. кв. м.

29,95% акций Борщаговского химико-фармацевтического завода принадлежат территориальной общине Киева.

Фармацевтическая фирма «Дарница» на сегодняшний день производит порядка 250 наименований лекарственных средств на производственных площадях свыше 30 тыс. кв. м.

Производственные мощности «Дарницы» позволяют выпускать более 400 млн ампул, 4 млрд таблеток, 30 млн флаконов стерильных антибиотиков и более 30 млн туб мягких лекарственных форм, годовая мощность участка производства капель составляет 35 млн флаконов.

Фармкомпания «Дарница» в 2013 году получила чистую прибыль в объеме 200,2 млн грн.