Менеджмент госкомпании нужно назначать прозрачно, в том числе в «Укртранснафте» - Филатов

Менеджмент государственной компании должен назначаться прозрачно, в том числе в «Укртранснафте».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам народный депутат Борис Филатов, комментируя вчерашние события.

Он подчеркнул, что не одобряет действия «ни одной, ни другой стороны», но в государственную компанию «назначать новый менеджмент нужно прозрачно, а не ставить туда своих ручных клоунов».

Как сказал Филатов, «все отвратительное действие, которое вчера происходило, является следствием того, что под общим информационным и медийным шумом, связанным с принятием закона об изменении кворума, который касается и «Укрнафты» (УНИАН: 19 марта парламент принял правительственный закон об изменениях в закон об акционерных обществах, которым предусмотрено снижение кворума для собраний акционерных обществ), некоторые люди, скорее всего, имеющие отношение к высшим должностным лицам государства (я не знаю и не буду пока говорить, о ком может идти речь), попытались изменить менеджмент «Укртранснафты».

По словам Филатова, государство должно «наводить порядок и осуществлять все действия, связанные с контролем за имуществом, но так, как это было сделано вчера, тихо, под покровом ночи, без соответствующих документов Кабинета министров, без соблюдения процедуры, с применением непонятной охранной фирмы, с назначением непонятного человека по фамилии Мирошник, который является родственником министра информации «ЛНР» Мирошника, недопустимо».

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Как сообщал УНИАН со ссылкой на НАК «Нафтогаз Украины», которая контролирует 100% акций «Укртранснафты», 19 марта наблюдательный совет компании отстранил Александра Лазорко от исполнения обязанностей председателя правления «Укртранснафты». Другим решением набсовет избрал бывшего сотрудника СБУ Юрия Мирошника временно исполняющим обязанности председателя правления «Укртранснафты».

Лазорко считает эти решения необоснованными. По его словам, основанием для его отстранения может быть только осуществление им какой-либо преступной бездеятельности или нанесение ущерба компании «Укртранснафта».

Он рассказал, что 19 марта в его кабинет пришли глава набсовета компании Александр Савченко, который также является директором департамента по безопасности «Нафтогаза», в сопровождении около 10 человек. По словам Лазорко, Савченко должен был вручить ему протокол набсовета о временном отстранении от руководства. «Савченко дал мне заверенную копию протокола с собственной подписью, без подписей членов наблюдательного совета», - сказал Лазорко, отметив, что в компетенцию набсовета действительно входит отстранение главы правления «Укртранснафты» по результатам или на период служебного расследования.

«До сегодняшнего дня никакой служебной проверки «Нафтогазом Украины» не осуществлялось, и претензий ко мне со стороны отраслевого министерства (Минэнергоугля) и руководства НАК не было», - подчеркнул Лазорко.

«Я сказал об этом Савченко, который мне ответил: «Вы что, Интернет не читаете? Вы же знаете, что есть такой депутат Сергей Лещенко из «Украинской правды», который проводит свое служебное расследование и утверждает, что вы незаконно тратите государственные деньги», - сообщил Лазорко и добавил, что после слов Савченко в его кабинет, выломав двери, ворвались 10 человек. «Когда я все это увидел, взял вещи и ушел в кабинет финансового директора с тем, чтобы дальше делами занимались представители охраны компании», - отметил Лазорко.

Он также заявил, что за атакой на «Укртранснафту» кроется попытка отобрать около 2 млрд грн денежных средств предприятия.

Кроме того, одной из версий атаки на госкомпанию Лазорко назвал судебные споры с частными компаниями, контролируемыми народным депутатом Игорем Еремеевым, которые путем подкупа судьи пытались завладеть несколькими десятками тысяч тонн нефти, находящейся в нефтепроводах компании.