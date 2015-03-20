Украина в апреле хочет выпустить еврооблигации на миллиард долларов под гарантии США

Министр финансов Украины Наталия Яресько сказала в пятницу, что она начала встречи с основными кредиторами Украины и рассчитывает к концу апреля выпустить евробонды на сумму $1 миллиард под гарантии правительства США, пишет Рейтер.

По ее словам, благодаря кредитным гарантиям участники рынка оценивают риск облигаций на уровне суверенного риска США.

"В другом случае мы бы не смогли получить доступ на рынок в это время", - сказала Яресько Рейтер.

По ее словам, облигации будут выпущены в соответствии с четырехлетней программой Международного валютного фонда на сумму $17,5 миллиарда, одобренной 11 марта. Программа разблокирует другую международную помощь Украине на сумму еще $7,5 миллиарда, включая гарантии правительства США.

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Как сообщал УНИАН, в конце января Украина и США подписали декларацию о предоставлении Киеву кредитных гарантий правительства Соединенных Штатов в объеме 2 млрд долл. Тогда же министр финансов США Джейкоб Лью заявил, что правительство США намерено предложить Конгрессу увеличить пакет кредитных гарантий до 3 млрд долл. в случае проведения реформ в сфере преодоления коррупции, реформирования энергосектора, улучшения делового климата.

Предоставление государственных гарантий от правительства США стало не первым подобным шагом в отношении Украины. В апреле 2014 года Конгресс и Сенат США уже принимали решение выделить Украине 1 млрд долл. финансовых гарантий. Летом 2014 года Украина разместила суверенные бонды под гарантии правительства США на 1 млрд долл.

Правительство Соединенных Штатов также готово предоставить Украине дополнительный объем финансовой помощи в виде государственных гарантий на 1 млрд долл. к концу 2015 года при условии реализации плана реформ в стране.

Средства могут быть предоставлены сверх уже существующих финансовых договоренностей между Украиной и США, достигнутых в январе текущего года.