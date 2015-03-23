Российские гособлигации будут исключены из индексов JP Morgan Chase

Американская банковская группа JP Morgan Chase исключит российские государственные облигации из двух индексов из-за снижения рейтинга долговых обязательств со стороны агентств Moody's и Standard & Poor's до спекулятивного, или «мусорного» уровня, передает «Газета.Ru» со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

Читайте такжеMoody's снизило до "мусорного" уровня рейтинги 14 российских компаний, среди них "Газпром" и "Лукойл"Речь идет о двух индексах семейства EMBI и GBI-EM. Исключение российских бондов из EMBI произойдет 31 марта, из GBI-EM - 30 апреля.

Российские гособлигации останутся в тех индексах банка, где не требуется наличие рейтинга инвестиционного уровня.

Исключение из индексов повлечет за собой шаг со стороны торгуемых на бирже фондов ETF, которые должны будут избавиться от российских бумаг в своем инвестиционном портфеле.

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