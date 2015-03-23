Украина выпустит евроблигации на миллиард долларов под гарантии США в апреле - мае

В апреле-мае текущего года Министерство финансов Украины планирует осуществить выпуск еврооблигаций объемом 1 млрд долл. под государственные гарантии правительства США, сообщается на сайте Минфина со ссылкой на министра финансов Наталию Яресько.

По ее словам, благодаря кредитным гарантиям, участники рынка будут оценивать риск украинских еврооблигаций на уровне суверенного риска США. «Инвесторы будут принимать во внимание тот факт, что эти облигации обеспечены правительством США», - приводятся в сообщении слова Яресько.

Министр отметила, что предоставление госгарантий США для размещения еврооблигаций правительством Украины - лишь одна из многих мер финансовой поддержки, оказываемой сейчас нашей стране от других стран и международных организаций. В частности, общий объем финансовой поддержки, без учета нового кредита МВФ объемом $ 17,5 млрд долл., составляет 7,2 млрд долл. США.

Также сообщается, что помощь будет получена в рамках договоренностей о международной финансовой поддержке Украины от двух- и многосторонних партнеров, которая была «разблокирована» благодаря принятой 11 марта новой четырехлетней программе между Украиной и МВФ.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш в рамках новой программы в 5 млрд долл. получен 13 марта.

Читайте такжеУкраина возьмет кредит на 200 миллионов канадских долларов

Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления на заседании Комитета по иностранным делам Конгресса США 5 марта заявила, что правительство Соединенных Штатов готово предоставить Украине дополнительный объем финансовой помощи в виде государственных гарантий на 1 млрд долл. к концу 2015 года при условии реализации плана реформ в стране. По ее словам, средства могут быть предоставлены сверх уже существующих финансовых договоренностей между Украиной и США, достигнутых в январе текущего года.

В конце января Украина и США подписали декларацию о предоставлении Киеву кредитных гарантий правительства Соединенных Штатов в объеме 2 млрд долл. Тогда же министр финансов США Джейкоб Лью заявил, что правительство США намерено предложить Конгрессу увеличить пакет кредитных гарантий до 3 млрд долл. в случае проведения реформ в сфере преодоления коррупции, реформирования энергосектора, улучшения делового климата.

Предоставление государственных гарантий от правительства США стало не первым подобным шагом в отношении Украины. В апреле 2014 года Конгресс и Сенат США уже принимали решение выделить Украине 1 млрд долл. финансовых гарантий. Летом 2014 года Украина разместила суверенные бонды под гарантии правительства США на 1 млрд долл.