Украина предложила кредиторам комбинацию мер по реструктуризации долга

Украине предложен значительный объем финансовой помощи по линии Международного валютного фонда и от других кредиторов, однако стране потребуется дополнительный объем средств из внешних источников, заявила в интервью Financial Times министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Этих средств хватит, чтобы стабилизировать банковскую и финансовую систему, но в дальнейшем нам потребуется дополнительный пакет помощи, - сказала министр. – Это должна быть инвестиционная помощь, которая заставит экономику заработать».

Яресько поблагодарила за уже предоставленную поддержку правительства стран Большой семерки и международных кредиторов, однако обратила внимание на то, что Украина сегодня столкнулась с самыми сложными историческими вызовами. «Мы, по большому счету, один на один противостоим агрессору», - сказала Яресько. Она подчеркнула, что ситуация на востоке Украины – это самый главный риск для макроэкономики. «Режим прекращения огня – очень зыбкий, но мы надеемся, что наши кредиторы поймут это», - отметила министр.

Она обратила внимание, что сейчас Минфин ведет непростые переговоры о реструктуризации долга. «Реструктуризация - это единственное решение, которое позволит справиться с долговой нагрузкой», - отметила Яресько, добавив, что Украина предлагает кредиторам комбинацию мер, включая сокращение купонных выплат по бондам и сокращение номинала бумаг.

Читайте такжеУкраина выпустит евроблигации на миллиард долларов под гарантии США в апреле - мае

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш в рамках новой программы в 5 млрд долл. получен 13 марта. Еще порядка 7,5 млрд долл. могут прийти в Украину по линии ЕБРР, Всемирного банка и Европейского инвестиционного банка.

Кроме того, Украина начала переговоры по реструктуризации задолженности в объеме 15 млрд долл. при общем объеме долга в 70 млрд долл.

Источники, близкие к переговорам, отмечали, что Украина допускает различные варианты реструктуризации, вплоть до списания части долга, а также предлагает включить в пакет бондов к реструктуризации бумаги государственных холдингов «Укравтодор», КБ «Южное», Госадминистрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця», двух госбанков – «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» и бонды Киевской городской государственной администрации. Украинская сторона предлагает разделить эти бумаги на две группы и вести переговоры по каждой из этих групп.

Американский инвестиционный фонд Franklin Templeton как один из основных частных держателей украинских евробондов возглавил группу кредиторов, с которыми правительство Украины начало переговоры о реструктуризации. При этом кредиторы сразу же отметили, что переговоры обещают быть жесткими и проблематичными, особенно в свете переговоров с Россией. Москва уже обратила внимание, что не готова к реструктуризации долга. Однако министр финансов Украины Наталья Яресько отметила, что каких-то специальных предложений к отдельным кредиторам, включая Россию, не будет.