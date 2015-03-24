Американский инвестбанк Cantor Fitzgerald повысил прогноз стоимости Apple до $1 триллиона

Американский инвестбанк Cantor Fitzgerald повысил прогнозную стоимость компании Apple до $1 трлн, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times.

Читайте такжеApple объявила цены на свои "умные часы" и представила новый MacBookАналитики инвестбанка увеличили целевую стоимость акций с $160 до $180 за бумагу. Учитывая количество акций Apple, зарегистрированных на 9 января текущего года, общая стоимость компании возрастает до $1,05 трлн.

Повышение прогнозной стоимости связано с улучшением рыночных показателей Apple, в числе которых отмечается выпуск часов Apple Watch, значительный рост продаж в Китае, а также выход компании на рынки цифрового потокового телевидения и электроавтомобильной промышленности.

В настоящее время капитализация Apple составляет $740,9 млрд.