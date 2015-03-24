Россия пока игнорирует переговоры о реструктуризации долга Украины

Украина официально пригласила Россию принять участие в переговорах о реструктуризации долга, но пока не получила ответа.

Как пишет Рейтер, об этом сообщила министр финансов страны Наталия Яресько.

Россия держит гособлигации Украины на сумму $3 миллиарда со сроком обращения до декабря, которые необходимо реструктурировать по условиям программы помощи Международного валютного фонда, согласованной в марте.

Представители российского правительства, включая министра финансов Антона Силуанова, говорили, что не будут реструктурировать долг, и Яресько сказала, что Россия не отреагировала на вопрос Украины о переговорах.

"Мы приглашали их для консультаций, мы связались с ними официально и не получили ответа, - сказала она на мероприятии, организованном лондонским исследовательским институтом OMFIF. - Сейчас все, что у нас есть, - множество публичных заявлений от российского правительства. Мы надеемся провести совместные переговоры с Россией".

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Яресько сказала, что цель Украины - достигнуть правового соглашения с кредиторами ко времени июньской проверки МВФ, тогда как фактическая реструктуризация может быть завершена позже.

Она также сказала, что $10 миллиардов, которые МВФ переведет Украине в этом году, должны стабилизировать банковскую и финансовую системы страны.

"Я думаю, что программы МВФ, из которой мы получим $10 миллиардов в этом году... должно быть достаточно, чтобы стабилизировать банковскую и финансовую системы", - сказала Яресько.

Кроме того, правительство ищет возможности ускорить приватизацию, заявила она, добавив, что идет выбор компаний, которые пойдут с молотка в третьем и четвертом кварталах текущего года.