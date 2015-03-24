Акции Airbus и Lufthansa обвалились из-за авиакатастрофы во Франции

Акции авиагруппы Airbus подверглись резкому падению на Парижской фондовой бирже во вторник после появления информации о катастрофе самолета Airbus А320 в департаменте Альпы Верхнего Прованса.

Об этом сообщает французское издание Le Figaro, передает «Европейская правда».

В 11.58 (10.58 по Гринвичу) акции компании потеряли 1,77%, до 58,94 евро, после короткого падения более чем на 2%, в то время как индекс CAC 40 упал на 0,26%.

В свою очередь акции компании Lufthansa потеряли 2,20%, до 13,25 евро, поскольку потерпевший крушение самолет принадлежал компании Germanwings, дочерней компании немецкого концерна.

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Как сообщалось, во вторник на юге Франции разбился пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Germanwing. По предварительным данным, на борту было 148 пассажиров и 6 членов экипажа.