УБ пока не будет исключать из индексной корзины акции предприятий из зоны АТО

Украинская биржа пока не будет исключать из своей индексной корзины акции эмитентов, которые находятся в зоне проведения антитеррористической операции, сообщил в интервью УНИАН председатель правления Украинской биржи Олег Ткаченко.

«Главный критерий нахождения ценных бумаг в индексной корзине Украинской биржи – их ликвидность. Если есть постоянная активность в отношении бумаг, обращение которых разрешено в Украине, то они имеют право быть в индексе, - отметил он. - Конечно, мы бы хотели, чтобы эмитенты индексных бумаг, которые активно торгуются, не имели рисков для своей деятельности».

Ткаченко также сообщил, что на сегодня сформирован список на исключение из индекса, в котором находятся предприятия из зоны АТО, однако на последнем заседании индексного комитета, взвесив все «за» и «против», было принято решение, что эти ценные бумаги и в дальнейшем могут находится в расчетной базе индекса.

«Риски есть, что-то может случиться, но будем смотреть, что будет дальше», - отметил Ткаченко.

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Как сообщал УНИАН, индекс украинских акций UX состоит из 10 предприятий-эмитентов, 4 из которых (Алчевский меткомбинат, Авдеевский коксохим, Енакиевский метзавод и «Донбассэнерго») находятся непосредственно в зоне АТО.