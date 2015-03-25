Порошенко одобрил изменения в закон об акционерных обществах

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины" Об акционерных обществах ".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, «документом вносятся изменения в статьи 30, 38, 41, 55, которыми вводится единый подход к снижению кворума для всех акционерных обществ, в том числе в уставном капитале которых есть корпоративные права государства и где оно является владельцем 50 % и более простых акций».

«Этот шаг приближает законодательство Украины к международным стандартам относительно кворума общего собрания акционерных обществ и вводит нормальный подход, когда для принятия решения в акционерном (коллективном) предприятии необходимо 50% голосов акционеров плюс 1 голос», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что документом совершенствуется механизм избрания и деятельности органов акционерного общества, обеспечивается действенный механизм выполнения решений общества о выплате дивидендов.

«Установленные механизмы также будут способствовать дополнительным поступлениям в Государственный бюджет Украины в результате повышения эффективности принятия и выполнения решений о выплате дивидендов акционерными обществами, в уставных капиталах которых есть корпоративные права государства», - сообщает пресс-служба и отмечает, что «таким образом, Закон будет способствовать защите интересов государства».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 19 марта приняла правительственный законопроект о внесении изменений в Закон Украины «Об акционерных обществах» (относительно выплаты дивидендов акционерным обществом) (№2273).

Согласно внесенным изменениям, положение о снижении кворума применяется только к акционерным обществам, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства и в которых государство является владельцем 50 и более процентов простых акций общества, а по всем остальным - соответствующие изменения вступят в силу только с 1 января 2016 года.