Дубай продает весь свой пакет акций Лондонской фондовой биржи

Дубайская биржа приняла решение продать весь свой пакет акций Лондонской фондовой биржи (LSE), который составляет 60,4 млн акций или 17,4% от общего числа, передает Reuters.

Предположительно, на сделке Borse Dubai заработает $ 2,23 млрд (1,5 млрд фунтов стерлингов).

Читайте такжеАэропорт в Дубае назвали самым загруженным аэроузлом мира в 2014 годуПроцедура продажи поручена Bank of America Merrill Lynch, Barclays и Nomura.

Биржа Дубая купила 28% акций LSE в сентябре 2007 года. Это была часть более крупной покупки, целью которой был переход контроля над шведской OMX от NASDAQ к Borse Dubai. После этого Дубай начал избавляться от акций Лондонской биржи. Так, в сентябре 2014 года Borse Dubai продала 8,5 млн акций LSE (3,1%).