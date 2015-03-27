Скандал в семье Ротшильдов: две ветви династии спорят о праве на имя

Представители знаменитой династии Ротшильдов спорят друг с другом о праве на имя, передает «Газета.Ru» со ссылкой на издание The Financial Times.

Как отмечает FT, это происходит более чем через 200 лет после того, как первый Ротшильд сколотил состояние в европейской банковской системе. Теперь две ветви династии могут столкнуться друг с другом во французском суде.

Читайте такжеЭнергетической независимости не будет. Еще долго По словам источников, французско-швейцарская Edmond de Rothschild Group выступает против французской Rothschild & Cie. В Edmond de Rothschild Group утверждают, что Rothschild & Cie неправомерно называет себя «родительской структурой группы Ротшильд». «Ни одна структура не имеет права предъявлять единоличное требование на имя Ротшильд», – сообщил источник, близкий к Edmond de Rothschild Group.

Paris-Orléans (головная компания Rothschild & Cie) отказалась от комментариев, но источник, знакомый с ситуацией, заявил, что компания не получала никаких документов, связанных с этим делом.