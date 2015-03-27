Moody's снизило рейтинги Киева и Харькова

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service вслед за снижением суверенного рейтинга Украины снизило долгосрочные рейтинги Киева и Харькова до общегосударственного уровня «Ca» с «Caa3» с негативным прогнозом.

Как подчеркивается в сообщении агентства, основная причина снижения рейтингов – потенциальные ожидания потерь кредиторов в рамках проведения реструктуризации части госдолга Украины.

«Муниципальные евробонды Киева входят в общий пакет правительства по реструктуризации долга. В этой связи рейтинг «Са» для Киева отражает ожидания потерь инвесторов, а негативный прогноз отражает неопределенность условий реструктуризации долга, - говорится в сообщении. – Рейтинг «Са» для Харькова соответствует суверенному рейтингу, поскольку Харьков во многом зависит от институциональной, финансовой и макроэкономической ситуации в стране. Кроме того, Харьков просрочил платеж по кредиту, выданному «Укрэксимбанком» под проекты Евро-2012».

Как сообщал УНИАН, 25 марта Moody's Investors Service снизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины до уровня «Ca» с «Caa3», выдав по рейтингам негативный прогноз. Рейтинговые действия обусловлены проведением переговоров по реструктуризации части государственного долга, включая долги по евробондам государства, государственных холдингов и по муниципальным бумагам Киевской городской администрации.

Опрошенные УНИАН эксперты отмечали, что снижение суверенных рейтингов Украины до преддефолтного уровня - это скорее стресс-тест текущей ситуации, а не индикатор ожидаемого дефолта страны.