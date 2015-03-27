Государственный «Укрэксимбанк» попросил кредиторов об отсрочке выплаты $750 миллионов долга

Государственный «Укрэксимбанк» обратился к инвесторам с просьбой отсрочить погашение евробондов со сроком обращения до 27 апреля 2015 года на 750 млн долл. на 3 месяца - до 27 июля 2015 года.

Об этом говорится в обращении банка к инвесторам, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно обращению, собрание держателей еврооблигаций запланировано на 13 апреля 2015 года.

Банк, помимо продления сроков погашения, попросил держателей до 27 июля отказаться от применения любых прав, которые могут возникнуть в результате невыполнения обязательств по первоначальному сроку погашения, после этой даты держатели ценных бумаг будут вправе реализовать свои права.

Читайте такжеFitch снизило рейтинги «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка»

Как сообщал УНИАН, «Укрэксимбанк» в 2010 году разместил пятилетние еврооблигации на 700 млн долл. со ставкой купона 8,375% годовых.

Международное рейтинговое агентство 20 марта Fitch Ratings снизило долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте крупнейших украинских государственных банков «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» до уровня «СС» с «ССС» и не исключает их дефолта в свете предстоящей реструктуризации госдолга.

«Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших, 100% акций банка принадлежат государству.