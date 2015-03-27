Просьба «Укрэксимбанка» к кредиторам не влияет на его платежеспособность - Минфин

Обращение государственного «Укрэксимбанка» к инвесторам о продлении срока погашения еврооблигаций не влияет на способность банка выполнять обязательства перед своими вкладчиками, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«Приоритет правительства Украины - обеспечение устойчивости финансовой системы страны, и в частности - надежности банковских вкладов граждан в государственных банках. С этой целью в конце 2014 года правительство осуществило докапитализацию «Укрэксимбанка» и гарантирует защиту интересов вкладчиков этого государственного банка», - говорится в сообщении.

Минфин напомнил, что «Укрэксимбанк» обратился к владельцам облигаций относительно согласия на продление финального срока погашения и даты выплаты бондов с 27 апреля 2015 до 27 июля 2015 года.

«Это трехмесячное продление срока погашения облигаций необходимо для того, чтобы позволить «Укрэксимбанку» провести переговоры с их владельцами о долгосрочном решении», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, государственный «Укрэксимбанк» обратился к инвесторам с просьбой отсрочить погашение евробондов на 750 млн долл. со сроком обращения до 27 апреля 2015 года на 3 месяца - до 27 июля 2015 года.

Международный валютный фонд 11 марта одобрил новую четырехлетнюю программу сотрудничества с Украиной объемом кредитования 17,5 млрд долл. Первый транш кредита в размере 5 млрд долл. Украина получила 13 марта. Согласно заявлению директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, программа открывает для Украины дополнительные возможности финансирования общим объемом порядка 40 млрд долл. и позволяет вести переговоры о реструктуризации госдолга в объеме 15 млрд долл.

Справка УНИАН. «Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших, 100% акций банка принадлежат государству.