В России иностранцев-акционеров отстранят от докапитализации банков

В России миноритарные акционеры банков, участвующих в программе господдержки на 1 трлн. рублей, не будут иметь право голоса, пишут "Известия".

Они не смогут воспользоваться своим приоритетным правом на выкуп дополнительной эмиссии акций, выпущенных в ее рамках, или заблокировать соответствующее решение топ-менеджмента банков. Соответствующую поправку в закон «Об акционерных обществах» приняла Госдума в первом чтении.

Как пояснил один из разработчиков проекта, председатель комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов, эти поправки необходимы для того, чтобы зарубежные акционеры российских банков не смогли саботировать процесс.

Читайте такжеРоссийские предприятия впервые за 6 лет получили отрицательный финрезультат"Принятые поправки исключают возможность блокирования допэмиссии акций банков со стороны иностранных миноритарных акционеров в ходе докапитализации, - пояснил он. – Ведь заблокировав докапитализацию, можно искусственно спровоцировать снижение обязательных нормативов банка, что даст возможность зарубежным кредиторам потребовать досрочного возврата кредитов. А это свою очередь чревато серьёзными проблемами у банка. Данной поправкой мы устраняем такой риск и устанавливаем преимущественное право приобретать привилегированные акции банков".

По словам Сергея Гаврилова, окончательно законопроект предполагается принять до конца апреля.

Программа докапитализации банков через облигации федерального займа (ОФЗ), предполагающая предоставление им госпомощи в размере 1 трлн рублей, заработала в январе 2015 года.