Кабмин допускает возможность реструктуризации долга Укрзализныци, госбанков и Киева

Кабинет министров Украины определил советниками Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныци") и госпредприятий, принадлежащих к сфере ее управления, а также государственных «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» и Киевского городского совета в случае реструктуризации ими внешнего долга финансовую компанию Lazard и юридическую компанию White & Case.

Соответствующее постановление №132 размещено на сайте правительства.

Согласно постановлению, речь идет реструктуризации внешних и внутренних займов, срок погашения которых наступает до 2018 года включительно.

Согласно документу, оплачивать услуги советников заемщики будут за счет собственных средств и бюджета Киева.

В постановлении также указывается, что стоимость услуг компании Lazard будет составлять 0,18% от суммы операций по реструктуризации долга, а с юридическим советником White & Case будет определяться отдельными договорами.

Читайте такжеПросьба «Укрэксимбанка» к кредиторам не влияет на его платежеспособность - МинфинКак сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 11 марта одобрил новую четырехлетнюю программу сотрудничества с Украиной объемом кредитования 17,5 млрд долл. Первый транш кредита в размере 5 млрд долл. Украина получила 13 марта. Согласно заявлению директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, программа открывает для Украины дополнительные возможности финансирования общим объемом порядка 40 млрд долл. и позволяет вести переговоры о реструктуризации госдолга в объеме 15 млрд долл.

Украина начала переговоры по реструктуризации долгов в пятницу, 13 марта. Как отмечали близкие к переговорам источники, Украина пока изучает мнение кредиторов, но не исключает различных форм реструктуризации, включая отсрочку платежей и списание части долга.