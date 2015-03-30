Абромавичус заявляет, что украинские госкомпании лучше продать западным инвесторам

Министерство экономического развития и торговли Украины намерено к середине апреля внести на рассмотрение Кабинета министров перечень предприятий, готовящихся к приватизации в ближайшее время, а также внести изменения в процедуру организации продажи активов.

Об этом сообщил журналистам министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус.

«Согласованный список дальнейшей приватизации мы передадим на Кабмин в ближайшее время и потом в парламент, – сказал Абромавичус. – Кроме того, сейчас мы готовим изменения в процедуру продажи активов. Раньше эта схема была непрозрачная и неидеальная. Государство не нанимало советников, что является нормой. Тут будем вносить изменения… Подождите две недели – увидите и список, и изменения».

При этом министр отметил, что провести приватизацию необходимо с максимальной выгодой и желательно с участием западных инвесторов.

Читайте такжеКабмин решил ускорить приватизационные процессы «Хочется продать западным стратегическим инвесторам. Они более прозрачны, – сказал Абромавичус. – И надо сказать, что продажа лицензий 3G показала, что интерес инвесторов к Украине сохраняется на хорошем уровне».

Министр также отметил, что инвесторы заинтересованы в аграрных активах, инфраструктурных объектах и других активах.

Как сообщал УНИАН, согласно утвержденному на 2015 год государственному бюджету, от приватизации планируется получить 17 млрд грн, от аренды – 544 млн грн.