Украина не будет поднимать тему реприватизации – Абромавичус
14:35, 30 марта 2015Фондовый рынок
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«Реприватизации быть не должно. Слухов ходит много. Но неправильно поднимать эту тему», - сказал министр.
Министерство готовит перечень предприятий для приватизации / Фото УНИАН
Украинские власти не намерены поднимать тему реприватизации активов в Украине, заявил журналистам министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.
«Реприватизации быть не должно. Слухов ходит много. Но неправильно поднимать эту тему», - сказал министр.
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Ранее он подчеркнул, что Министерство экономического развития и торговли намерено к середине апреля внести на рассмотрение Кабинета министров Украины перечень предприятий, готовящихся к приватизации в ближайшее время, а также внести изменения в процедуру организации продажи активов.
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