Украина не будет поднимать тему реприватизации – Абромавичус

Украинские власти не намерены поднимать тему реприватизации активов в Украине, заявил журналистам министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

«Реприватизации быть не должно. Слухов ходит много. Но неправильно поднимать эту тему», - сказал министр.

Читайте такжеКабмин решил ускорить приватизационные процессы

Ранее он подчеркнул, что Министерство экономического развития и торговли намерено к середине апреля внести на рассмотрение Кабинета министров Украины перечень предприятий, готовящихся к приватизации в ближайшее время, а также внести изменения в процедуру организации продажи активов.