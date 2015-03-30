Минфин после полугодового перерыва возобновит размещение «военных» облигаций

Министерство финансов Украины планирует в апреле возобновить размещение «военных» государственных облигаций для юридических лиц, последнее размещение которых проводилось более чем полгода назад, в сентябре прошлого года.

Об этом сообщается в графике размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на апрель, опубликованном на сайте Минфина.

Согласно графику, в апреле планируется единственный аукцион 2 числа, в ходе которого инвесторам будут предложены «военные» облигации сроком обращения 2 года, выпущенные в обращение согласно постановлению Кабинета министров от 1 апреля 2014 года №101.

Правительство выпустило «военные» облигации для юрлиц на 1 млрд грн номиналом 1 тыс. грн сроком обращения 2 года с доходностью 7% годовых и выплатой процентов два раза в год в 2014 году.

Согласно правилам выпуска облигаций, их размещение проводится через первичных дилеров ОВГЗ, а привлеченные средства направляются на финансирование Вооруженных сил Украины и укрепление обороноспособности страны.

Последний аукцион по размещению этих облигаций проведен 18 сентября прошлого года. Всего в прошлом году Минфин привлек от продажи «военных» облигаций для юрлиц 113,903 млн грн, что составляет 11,4% общего объема их выпуска.

Также в прошлом году правительство выпустило казначейские обязательства «военные» на 100 млн грн для физических лиц, размещение которых проводилось через государственный «Ощадбанк».

Как сообщал УНИАН, Минфин не привлекал средства в госбюджет на ОВГЗ-аукционах в марте.

На ОВГЗ-аукционах в феврале Минфин привлек в госбюджет 298,265 млн долл. и 42,670 млн грн, в январе - 9,936 млрд грн.

По состоянию на 30 марта объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 495,798 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 343,381 млрд грн или почти 70% общего объема. В собственности банков находятся ОВГЗ на сумму 102,270 млрд грн, нерезидентов – 27,253 млрд грн.

Согласно госбюджету на 2015 год с изменениями, предельный объем дефицита бюджета установлен на уровне 76,3 млрд грн, потолок госдолга – 1,394 трлн грн.